2020/11/20 | 18:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صافيناز تفجر مجموعة تصريحات : أحب الرجال الصغار ووالدي هددني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/20 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافيناز تفجر مجموعة تصريحات : أحب الرجال الصغار ووالدي هددني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافيناز تفجر مجموعة تصريحات : أحب الرجال الصغار ووالدي هددني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).