2020/11/20 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط أدوية بشرية بحوزة مسافر عراقي وإتلافها في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، ضبطت أدوية بشرية بحوزة مسافر عراقي لم يصرح بها بغية إدخالها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.





واكدت، انه “تم تشكيل لجنة لاتلافها من مديرية المنفذ الحدودي / هيأة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك والمركز الصحي”.

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