2020/11/20 | 18:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، مع تزايد إصابات كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).