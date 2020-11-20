وصول 2500 عنصر من الشرطة الاتحادية إلى قضاء سنجار

2020/11/20 | 18:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية عراقية بوصول قوات من الشرطة الاتحادية إلى محافظة نينوى للانتشار في قضاء سنجار، حيث يقطن الأيزيديون وأكراد.وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة الاتحادية أرسلت لواءين قوامهما 2500 عنصر من قواتها للتمركز في المنطقة الحدودية مع سوريا.

عنصر من الشرطة الاتحادية (أرشيفية)

ويأتي قرار نشر قوات أمنية في سنجار تنفيذاً للاتفاق الذي أبرم في 9 أكتوبر الماضي بين بغداد وأربيل، والذي ينص على إدارة مشتركة للقضاء وإخراج الجماعات المسلحة من سنجار بمن فيهم مقاتلو حزب العمال الكردستاني وفصائل الحشد الشعبي.

في سياق آخر، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ليل الخميس-الجمعة عملية كبرى في محافظة كركوك.واستهدفت العملية "مفرزة كاملة لبقايا تنظيم داعش"، وأسفرت عن مقتل 16 منهم في وادي زغيتون في كركوك.وقُتل عدد من "الإرهابيين" أثناء المواجهة المباشرة، بينما قتلت طائرات التحالف الدولي آخرين خلال محاولتهم الفرار.

مدينة الموصل (أرشيفية)

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