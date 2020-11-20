2020/11/20 | 18:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش اليوم في برنامج"مع الحدث"، كيفية قراءة اعلام الشيخ الخزعلي، عن انتهاء الهدنة مع الامريكيين في العراق؟...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الخزعلي.. ورسائل انهاء الهدنة مع الامريكيين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الخزعلي.. ورسائل انهاء الهدنة مع الامريكيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).