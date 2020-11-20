2020/11/20 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، أن الراتب التقاعدي للعمال ضمن قانون الضمان الاجتماعي سيكون مماثلا لنظيره الحكومي. وقالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: الراتب التقاعدي للعمال ضمن قانون الضمان الاجتماعي سيكون مماثلا للحكومي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: الراتب التقاعدي للعمال ضمن قانون الضمان الاجتماعي سيكون مماثلا للحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).