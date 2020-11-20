2020/11/20 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الجمعة، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الممارسات الأمنية تضمنت إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجريمة قتل وفق المادة 406 ق.ع ضمن مكاتب مكافحة إجرام حسينية المعامل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخرين بالخطف والسرقة والتزوير في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين بالقتل وآخرين بالخطف والسرقة والتزوير في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).