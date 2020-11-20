2020/11/20 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء شخصيات بارزة من حزبه من ولاية ميشيغان في البيت الأبيض، الجمعة، في إطار سعي حملته الانتخابية لتغيير نتيجة التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر، بعد أن منيت بسلسلة من الهزائم القضائية.ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة بأن “حملة ترامب تحولت إلى إستراتيجية جديدة تعتمد على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعتزم اتباع خطة جديدة لقلب طاولة الإنتخابات على بايدن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعتزم اتباع خطة جديدة لقلب طاولة الإنتخابات على بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).