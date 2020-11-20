العمل: الراتب التقاعدي للعمال سيكون مماثلاً لنظيره الحكومي

2020/11/20 | 19:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن الراتب التقاعدي للعمال ضمن قانون الضمان الاجتماعي سيكون مماثلا لنظيره الحكومي.

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