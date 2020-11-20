2020/11/20 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مدرب برشلونة الاسباني الهولندي، رونالد كومان، أن لا فكرة لديه حول رحيل نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في نهاية الموسم الجاري من عدمه، معتبرًا أنه ليس من مهامه إقناع أفضل لاعب في العالم ست مرات بالبقاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب برشلونة يعلق على إمكانية رحيل ميسي بنهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب برشلونة يعلق على إمكانية رحيل ميسي بنهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).