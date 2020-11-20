كورونا.. السلطات الفرنسية تتحدث عن

2020/11/20 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت السلطات الصحية الفرنسية إلى

ظهور نزعات إيجابية في وتيرة تفشي فيروس

كورونا المستجد في البلاد التي دخلت في

أوائل الشهر الجاري عزلا شاملا ثانيا

منذ مطلع العام.

وأعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية ف

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