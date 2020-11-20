إيران تكذب تقريرا لـ

2020/11/20 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية الإيرانية، إجراء

عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير

الخارجية، اتصالات مع مستشاري المرشح

الديمقراطي جو بايدن، حول العودة

المحتملة لواشنطن إلى الاتفاق النووي.

وقال سعيد خطيب زادة، الم

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