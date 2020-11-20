2020/11/20 | 19:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} اضطر رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، إلى التعامل مع موقف صعب آخر بشأن ليونيل ميسي، وطالب بمزيد من "الاحترام" لنجم الفريق الساخط.

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