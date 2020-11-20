العملات المشفرة تربح 17 مليار دولار..والبيتكوين تغازل أعلى مستوى بتاريخها

2020/11/20 | 19:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوى على الإطلاق، مع مكاسب حوالي 17 مليار

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