ارتفاع صادرات تركيا من اليوسفي.. والعراق من ابرز المستوردين

2020/11/20 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن المجلس الوطني التركي للحمضيات، الجمعة، ارتفاع صادرات تركيا من فاكهة اليوسفي الـ (لالنكي) بنسبة 47%، مشيرا الى ان مجيء العراق في المركز الثالث على رأس قائمة المستوردية بعد كل من روسيا واوكرانيا.

وذكر رئيس المجلس الوطني للحمضيات، كمال قاجماز، في تصريح لوكالة الاناضول الرسمية، اليوم (20 تشرين الثاني 2020)، إن "موسم الصادرات لفاكهة اليوسفي كان إيجابيا هذا العام، حيث تم تصدير 337 ألف طن منها خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت 174 مليون دولار".

وأضاف أنهم "حققوا زيادة بكمية الصادرات بنسبة 20 في المائة، وزيادة في القيمة بنسبة 47 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي" .

واوضح، انهم "قاموا بتصدير 281 ألف طن من اليوسفي مقابل 119 مليون دولار في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الاول من العام الماضي.

واشار الى ان "اليوسفي التركي يلقى رواجا في كل أنحاء العالم".

وتابع، أن "روسيا تتصدر قائمة البلدان الأكثر استيرادا لليوسفي التركي تليها أوكرانيا، ثم العراق، وبولندا، وصربيا".

وأردف، انه "نتوقع أن تستمر صادراتنا من فاكهة اليوسفي بشكل متزايد خلال الفترة المتبقية من هذا العام الجاري، وأوائل عام 2021".

وتابع :"نهدف إلى تصدير المزيد من فاكهة اليوسفي إلى دول مثل اليابان والهند وماليزيا والصين".

ا.ح

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