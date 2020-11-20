محافظة عراقية ترفض عودة دوام المدارس وفق خطة التربية وتؤكد على البديل

2020/11/20 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أكدت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الجمعة، رفضها قرار وزارة التربية بشأن دوام المدارس ليوم واحد في الأسبوع، وذلك في العام الدراسي المقبل.

وأعلن وزير التربية، علي حميد الدليمي، الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، "نوعا جديدا من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني، في العام المقبل"، مبينا أن "الدوام في المدارس سيكون يوماً واحداً في الأسبوع، وأربعة أيام بالمنزل عبر الانترنت".

وقال مدير الإعلام الخاص لمحافظ واسط، رياض العكيلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظ، محمد المياحي، يرفض قرار وزارة التربية بشان عودة الدوام الرسمي في المدارس ليوم واحد فقط".

وأضاف العكيلي، أن "الحكومة المحلية لديها خطة متكاملة بشأن عودة واستئنافه بشأن عودة دوام المدارس، وتجد ان هذه العودة هي المناسبة وليست العودة المنقوصة غير المفيدة"، مبينا أن "الحكومة المحلية ستعيد الدوام ليومين او ثلاثة على الأقل، في الأسبوع".

وأكدت وزارة التربية، في وقت سابق، التزامها التام بقرارات خلية الازمة حول العام الدراسي القادم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "ملتزمة بشكل تام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021، والتي تنص على ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد)".

واضافت أن "هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي".

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