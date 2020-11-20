تسجيل 4940 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن و63 وفاة

2020/11/20 | 19:19 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 4940 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاردن اليوم، منها 1688 اصابة بالعاصمة عمان، ليصل اجمالي عدد الأصابات بالمملكة الى 174335، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 68385 حالة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي، عن تسجيل 63 وفاة جديدة اليوم بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد ومنذ انتشار الوباء الى 2116 وفاة.واشارت الصحة الأردنية الى ان عدد حالات الشفاء بلغت اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات الحكومية والخاصة 3554حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة الى اكثر من 103 الآف حالة./انتهى

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