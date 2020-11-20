تقرير: إيران قد تلجأ إلى خلاياها النائمة في إفريقيا للانتقام من المصالح الأميركية

2020/11/20 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير بريطاني عن نوايا إيران في اللجوء إلى خلاياها النائمة في إفريقيا للانتقام من المصالح الأميركية ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأشار تقرير مجلة إيكونوميست إلى أنّ المعلومات تشير إلى أنّ الضربة التي تعتزم إيران الرد بها على قتل سليماني، ستكون في إفريقيا، إذ أمضت طهران سنوات في بناء شبكات سرية، حيث لا تراقب كثيراً من قبل الحكومات المحلية.

واتهم التقرير زعيم جماعة متمردة كان رئيساً لإفريقيا الوسطى لفترة وجيزة، بلقاء مسؤولي فيلق القدس في إيران عام الفين وستة عشر، والموافقة على إنشاء شبكة إرهابية مقابل أن تساعده إيران في استعادة السلطة.

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