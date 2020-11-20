2020/11/20 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم مجموعة فايزر الأميركية للأدوية ليزا أونيل لموقع "الحرة" أنها تقدمت رسميا مع شركة بيونتيك الألمانية اليوم الجمعة بطلب ترخيص طارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا لدى وكالة الأدوية الأميركية، لتكونان بذلك أولى المصنعين الذين يقدمون على الخطوة في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خطوة حاسمة" من فايزر وبيونتيك لطرح لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خطوة حاسمة" من فايزر وبيونتيك لطرح لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).