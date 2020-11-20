بقفزة قياسية جديدة.. أكثر من 187 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

2020/11/20 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية

بأن الولايات المتحدة شهدت قفزة غير

مسبوقة جديدة بأكثر من 187 ألف حالة خلال

24 ساعة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا

المستجد.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها

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