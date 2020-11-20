مصر.. سقوط ضحايا جراء انهيار مباني سكنية بسبب عاصفة مطرية

2020/11/20 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد حي الجمرك في محافظة الإسكندرية

بمصر، اليوم الجمعة، انهيار عقار مكون

من أربعة طوابق بسبب الأمطار الغزيرة.

وتسبب انهيار العقار في إصابة شخص،

بينما لا يزال البحث جاريا عن 4 آخرين

تحت الأنقاض.

وتلقت

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