إيران: بيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول تعاوننا مع الوكالة الذرية غير مسؤول..عودوا إلى الاتفاق نعود

2020/11/20 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الشؤون

الخارجية الإيرانية سعيد خطيب، الجمعة،

إن البيان الأخير المشترك لكل من

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا حول تعاون

إيران مع الوكالة الدولية للطاقة

الذرية بيان غير مسؤول.

ودعاها إل

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