2020/11/20 | 19:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا المسجلة هذا اليوم. وذكر مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2020)، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:".

عدد الاصابات 316 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------3

أبو غريب ----------8

الإسكان------------3

الاعلام-------------7

البياع -------------11

التاجي-------------9

التراث -------------3

الحرية------------- 16

الخطيب -----------4

الدورة--------------17

الدولعي ------------5

الرحمانية -----------5

السيدية ------------ 4

الشرطة الرابعة ------1

الشعلة ------------- 17

الطارمية------------- 11

العامرية--------------9

العطيفية-------------3

الغزالية---------------20

القادسية ------------- 4

الكاظمية ------------- 29

المحمودية------------ 22

المنصور -------------- 22

اليرموك -------------- 13

اليوسفية -------------- 6

جكوك ---------------- 5

حي الجامعة----------- 7

حي الجهاد------------ 13

حي الخضراء----------- 2

حي العامل------------ 13

حي العدل-------------8

سويب ------------ 4

ناحية الرشيد ----------5

سكنة جانب الرصافة -----6

محافظة صلاح الدين ----1

الشفاء:

651

الوفيات:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة جديدة لعدّاد الشفاء في جانب الكرخ.. الحجامي يفصّل الموقف اليومي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة جديدة لعدّاد الشفاء في جانب الكرخ.. الحجامي يفصّل الموقف اليومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).