2020/11/20 | 19:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتنبئ الجوي صادق عطية عن الجبهة الهوائية الدافئة و الباردة المرافقة للمنخفض السطحي تتقدم خلال الساعات القادمة بإذن الله وتدفع فرص الأمطار نحو مناطق البلاد أكثر كما تظهر من خلال حركة السحب في الاقمار الاصطناعية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من خمسة أحوال في طقس اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من خمسة أحوال في طقس اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).