بالفيديو.. صبغة ردية تضع محامي ترامب في لحظات حرجة

2020/11/20 | 19:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أثناء مؤتمر صحفي في واشنطن، عاش رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحظات محرجة، حيث سالت صبغة شعره التي بدا أنها "رديئة" على وجهه.

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