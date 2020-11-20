متنبئ جوي يتوقع موعداً لموجة ثلوج وأمطار غزيرة ويحذر من السيول

2020/11/20 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بهطول الامطار بغزارة وبشكل متفاوت في مناطق متفرقة من البلاد، والثلوج في كردستان.

وذكر صادق عطية، على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، أن "الجبهة الهوائية الدافئة والباردة المرافقة للمنخفض السطحي تتقدم خلال الساعات القادمة وتدفع فرص الأمطار نحو مناطق البلاد أكثر كما تظهر من خلال حركة السحب في الاقمار الاصطناعية".

واضاف عطية ان "مناطق عديدة من مدن (بغداد والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط وديالى والسليمانية واربيل ودهوك وكركوك ثم ميسان وشمال نينوى وبادية النجف وجنوب الانبار) ستتعرض هذه الليلة وفجر غد السبت الى امطار رعدية متفاوتة الشدة، منوها الى ان الامطار ستكون مصحوبة بالغزارة احيانا في مدن الفرات الاوسط وشمال واسط وجنوب ديالى هذه الليلة".

وتابع، انه "مع اندفاع جبهة المنخفض اكثر نهار السبت من المتواقع ان تزداد كثافة السحب في (المدن كافة) وتزداد فرص الامطار ايضا لتشمل مدن الجنوب بشكل متفاوت ايضا ولكن من المتوقع ان تكون غزارة الامطار في ( ديالى ودهوك وجنوب السليمانية وربما العاصمة بغداد وواسط ايضا)"، مشيرا الى ان "الانبار ونينوى هي الاقل كمية بالامطار وربما لاتشمل بعض مناطقها".

وبين انه "مع ساعات المساء والليل يندفع المنخفض شرقا وتستقر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مصحوبة بأنخفاض درجات الحرارة بشكل متفاوت بين المدن ويستمر الانخفاض يومين".

وتابع المتنبئ الجوي بالقول: "تعود لنا الامطار من جديد يوم الاربعاء المقبل او ليل الثلاثاء مع حالة جديدة ، وعبور منخفض جبهوي جديد يسبب امطار متفاوتة ايضا وفيها بعض الغزارة ( مدن اقليم كوردستان الاكثر تأثرا بالغزارة والثلوج شمال اربيل ) يعقبه انخفاض آخر بدرجات الحرارة قبل نهاية الشهر الحالي".

وحذر عطية المتنبئ الجوري، من "نشاط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الشرقية المثيرة للغبار في مدن الوسط والجنوب كافة الليلة وصباح غد، ولكن بعض المناطق يكون فيها النشاط اكبر حيث تصل سرعتها الى 80 كم في (مركز وغرب البصرة وبادية السماوة وذي قار وواسط وميسان وجنوب ديالى ومناطق من بغداد وصلاح الدين وبابل)، يهدأ نشاط الرياح قليلا خلال صباح السبت في المناطق أعلاه، ولكنه يستمر في البصرة وميسان وواسط وجنوب ذي قار ) يهدأ خلال الظهيرة".

كما وحذر من "غزارة الامطار الرعدية والرياح الهابطة في المناطق المذكورة أعلاه، وسيول في المناطق الحدودية لديالى وشمال واسط وطفح بعض الشوارع الداخلية بسبب غزارة الامطار"، مشيرا إلى "هطول مايسمى بـ(الحالوب) او (البرد) في مناطق من ديالى وبعض مناطق الفرات الاوسط، وكذلك الحذر من الرياح الهابطة من السحب أحيانا، إضافة الى انخفاض درجات الحرارة بعد انتهاء الحالة يوم الاحد".

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