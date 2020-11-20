تكشف أبرز الملاذات.. دراسة: 427 مليار دولار خسائر الدول سنوياً من التهرب الضريبي

2020/11/20 | 19:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت دراسة حديثة عن أن التلاعب والتجنب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات الممتلكة للأفراد الأثرياء يضيع على خزانات الدول 427 مليار دولار سنوياً.وذكرت شبكة العدالة الضريبية، ومقرها لندن أن تقريرها كشف لأول مرة عن حجم الموارد الضائعة …

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