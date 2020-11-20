صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”328″ المسجلة اليوم

2020/11/20 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 328 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 236 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 328 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 236 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 36 حالة

قطاع الاعظمية 36 حالة

قطاع البلديات الاول 10 حالات

قطاع الرصافة 27 حالة

قطاع الشعب 16 حالة

قطاع المدائن 15 حالة

قطاع النهروان 19 حالة

قطاع بغداد الجديدة 15 حالة

قطاع الشعب الصدر 56 حالة

قطاع البلديات الثاني 6 حالات

– 92 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 26 حالة ضمن محلات 521، 528، 530، 532، 534، 535، 563، 570، الداخل، الكيارة، الدسيم

الكرخ 9 حالات ضمن مناطق حي العدل، الدورة، الغزالية، المنصور

زيونة حالتين محلة 716، 710

فلسطين 5 حالات محلة 505، 503

بغداد الجديدة 4 حالات محلة 717، 719

الطالبية حالة واحدة محلة 321

الكسرة 3 حالات محلة 302

الكرادة 6 حالات محلة 903، 904، 906

البلديات 6 حالات محلة 728، 734

حي الوحدة حالة واحدة محلة 906

الغدير حالتين محلة 704

العبيدي حالتين محلة 762

الامين 4 حالات محلة 731، 735

الحسينية 4 حالات محلة 227، السكلات

الراشدية 3 حالات الزراعية

الشعب 9 حالات، محلة 359، البنوك، حي اور، الجزائر

الزعفرانية 5 حالات محلة 955، شارع المعهد

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69509 توفي منهم 1389 فيما اكتسب الشفاء 63729 ومتبقي قيد العلاج 4391”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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