2020/11/20 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق -بغداد

أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الجمعة، توضيحاً بشأن الأنباء التي تداولت اليوم حول ظهور إصابات بفيروس سارس.

وقالت الوزارة في بيان” إن وسائل إعلامية نشرت خبراً مفاده أن صنفاً من فيروس سارس SARS تم تشخيصه في مستشفى (آسا) بمدينة السليمانية”.

ورأت الوزارة:” من الضروري أن نبين للمواطنين أنه لا يوجد حتى الآن مصدر أو دليل موثوق يثبت وجود هذا الفيروس، وأن عملية الكشف المخبري تجرى لكشف العديد من الفيروسات وهناك أصناف عدة من فيروس سارس تشبه فيروسات كورونا والإنفلونزا وتنتمي لنفس العائلة”.

وطمأنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان المواطنين إلى:” أنه لا حاجة للقلق وأن فرق وزارتنا تقوم بالمزيد من المتابعة والتحقيق في هذه الشكوك، وأن وزارة الصحة هي المصدر الرسمي الوحيد للإعلان عن هذه الأمور، لكن المؤسف أن بعض وسائل الإعلام يثير توتر المواطنين بدون العودة إلى المصادر الرسمية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماحقيقة ظهور “فيروس السارس” في كردستان… بيان يكشف الحقيقة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماحقيقة ظهور “فيروس السارس” في كردستان… بيان يكشف الحقيقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).