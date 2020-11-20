التربية تحدد موعداً للاختبار التشخيصي الأول للطلبة الموهوبين

2020/11/20 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة التربية ان ، مواعيد أداء الاختبار التشخيصي الأول الالكتروني للتلاميذ و الطلبة المتقدمين الى مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2020 - 2021 ، سيكون يوم الاحد الموافق الـ22 من شهر تشرين الثاني الجاري .

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