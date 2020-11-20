الشعب المغربي وتقرير المصير - جمال براجع

2020/11/20 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_براجع لم يسبق للشعب المغربي في يوم ما ممارسة حقه في تقرير مصيره عبر اختيار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يرتضيه لنفسه ويريد أن يعيش فيه بكل حرية.ويعتبر هذا المبدأ الديمقراطي الكوني الأساس السياسي والقانوني لممارسة الشعب لسلطته الكاملة والفعلية باعتباره صاحب السيادة.ويتخذ هذا المبدأ في ظل نظام الرأسمالية التبعية ببلادنا وسيادة النظام المخزني الاستبدادي مضمونا طبقيا ثوريا يرتبط بمشروع التحرر ......





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