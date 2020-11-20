فيديو.. مظلي تركي يهبط في جنوب لبنان ويستنفر مخابرات الجيش

2020/11/20 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجوبت مخابرات الجيش اللبناني تركياً أثار استنفاراً أمنياً لدى هبوطه بمظلة على شاطئ في جنوب لبنان، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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