2020/11/20 | 20:08 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة .. التربية تنشر توزيع قاعات الامتحان للمتنافسين للاختبار التشخيصي الأول للطلبة الموهوبين 7 SKY TV.

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