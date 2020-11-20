إيطاليا.. 699 وفاة و37242 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/20 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية الإيطالية اليوم

نحو 700 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة جديدة

بفيروس كورونا، ارتفاعا عن إحصاءات

اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن 699

وفاة و37242 إصابة خلال اليوم الأخير،

م

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