توزيع الإصابات الجديدة وحالات الشفاء في مناطق الرصافة

أعلن مدير صحة بغداد/ الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 328 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 236 إصابة شُخصت خلال الرصد الوبائي، فيما أكد شفاء 487 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 63729. وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:
236 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الاستقلال 36 حالة
قطاع الاعظمية 36 حالة
قطاع البلديات الاول 10 حالات
قطاع الرصافة 27 حالة
قطاع الشعب 16 حالة
قطاع المدائن 15 حالة
قطاع النهروان 19 حالة
قطاع بغداد الجديدة 15 حالة
قطاع الشعب الصدر 56 حالة
قطاع البلديات الثاني 6 حالات
92 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 26 حالة ضمن محلات 521، 528، 530، 532، 534، 535، 563، 570، الداخل، الكيارة، الدسيم
الكرخ 9 حالات ضمن مناطق حي العدل، الدورة، الغزالية، المنصور
زيونة حالتين محلة 716، 710
فلسطين 5 حالات محلة 505، 503
بغداد الجديدة 4 حالات محلة 717، 719
الطالبية حالة واحدة محلة 321
الكسرة 3 حالات محلة 302
الكرادة 6 حالات محلة 903، 904، 906
البلديات 6 حالات محلة 728، 734
حي الوحدة حالة واحدة محلة 906
الغدير حالتين محلة 704
العبيدي حالتين محلة 762
الامين 4 حالات محلة 731، 735
الحسينية 4 حالات محلة 227، السكلات
الراشدية 3 حالات الزراعية
الشعب 9 حالات، محلة 359، البنوك، حي اور، الجزائر
الزعفرانية 5 حالات محلة 955، شارع المعهد
واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69509 توفي منهم 1389 فيما اكتسب الشفاء 63729 ومتبقي قيد العلاج 4391".
ودعا المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".
انتهى
واعلن الساعدي، "شفاء 487 حالة جديدة، الجمعة، من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 63729 حالة".
وقال ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 487 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".
واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:
مدينة الصدر 199 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها
محافظة بابل 4 حالات شفاء
بغداد الجديدة 27 حالة شفاء
الجادرية 19 حالة شفاء
الغدير 17 حالة شفاء
حي النصر 30 حالة شفاء
حي البتول 24 حالة شفاء
حي المنتظر 26 حالة شفاء
حي الزهراء 13 حالة شفاء
الراشدية 17 حالة شفاء
الحسينية 33 حالة شفاء
الشعب 41 حالة شفاء
حي تونس 9 حالات شفاء
الاعظمية 28 حالة شفاء".
واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".
وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".
وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 63729 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".
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