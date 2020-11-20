توزيع الإصابات الجديدة وحالات الشفاء في مناطق الرصافة

2020/11/20 | 20:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مدير صحة بغداد/ الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 328 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 236 إصابة شُخصت خلال الرصد الوبائي، فيما أكد شفاء 487 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 63729. وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

236 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 36 حالة

قطاع الاعظمية 36 حالة

قطاع البلديات الاول 10 حالات

قطاع الرصافة 27 حالة

قطاع الشعب 16 حالة

قطاع المدائن 15 حالة

قطاع النهروان 19 حالة

قطاع بغداد الجديدة 15 حالة

قطاع الشعب الصدر 56 حالة

قطاع البلديات الثاني 6 حالات

92 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 26 حالة ضمن محلات 521، 528، 530، 532، 534، 535، 563، 570، الداخل، الكيارة، الدسيم

الكرخ 9 حالات ضمن مناطق حي العدل، الدورة، الغزالية، المنصور

زيونة حالتين محلة 716، 710

فلسطين 5 حالات محلة 505، 503

بغداد الجديدة 4 حالات محلة 717، 719

الطالبية حالة واحدة محلة 321

الكسرة 3 حالات محلة 302

الكرادة 6 حالات محلة 903، 904، 906

البلديات 6 حالات محلة 728، 734

حي الوحدة حالة واحدة محلة 906

الغدير حالتين محلة 704

العبيدي حالتين محلة 762

الامين 4 حالات محلة 731، 735

الحسينية 4 حالات محلة 227، السكلات

الراشدية 3 حالات الزراعية

الشعب 9 حالات، محلة 359، البنوك، حي اور، الجزائر

الزعفرانية 5 حالات محلة 955، شارع المعهد

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 69509 توفي منهم 1389 فيما اكتسب الشفاء 63729 ومتبقي قيد العلاج 4391".

ودعا المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".



انتهى

واعلن الساعدي، "شفاء 487 حالة جديدة، الجمعة، من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 63729 حالة".

وقال ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 487 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضاف ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:

مدينة الصدر 199 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها

محافظة بابل 4 حالات شفاء

بغداد الجديدة 27 حالة شفاء

الجادرية 19 حالة شفاء

الغدير 17 حالة شفاء

حي النصر 30 حالة شفاء

حي البتول 24 حالة شفاء

حي المنتظر 26 حالة شفاء

حي الزهراء 13 حالة شفاء

الراشدية 17 حالة شفاء

الحسينية 33 حالة شفاء

الشعب 41 حالة شفاء

حي تونس 9 حالات شفاء

الاعظمية 28 حالة شفاء".

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 63729 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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