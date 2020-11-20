دراسة: هذه اسباب

2020/11/20 | 20:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} تحدث الحساسية من الطعام عندما يخطئ جسمك في تعريف البروتين في بعض الأطعمة ويصنفه كمادة مضرة بالجسم وينتج عن ذلك رد فعل تحسسي جراء مقاومة الجسم لهذا البروتين.

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