2020/11/20 | 20:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصابات "أبو حاتم" النشطة على الحدود.. كيف ورطت ضباطاً بـ"التهريب"؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/20 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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