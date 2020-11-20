الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لتسجل مكاسب أسبوعية

2020/11/20 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية بدعم آمال اللقاح المحتمل.

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