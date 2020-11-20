المالية النيابية توضح بشأن فترة تدقيق مشروع موازنة 2021

2020/11/20 | 20:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، انها تحتاج من شهر إلى 45 يوما لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.

جاء ذلك في تصريح لمقرر اللجنة النائب، أحمد الصفار، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (20 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيه إنه "في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الشهر الحالي أو في نهايته، فإن اللجنة المالية تحتاج إلى شهر أو 45 يوما لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها مع استضافة الجهات الحكومية المعنية".

وأضاف الصفار، أن "أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر 45 دولارا"، لافتا إلى أن "حصة الإقليم ستكون حسب الاتفاق، ووفقا للدستور، وقانون الإدارة المالية".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت في وقت سابق، إرسال كتاب تأكيد إلى الحكومة من أجل سرعة إرسال مشروع موازنة العام المقبل، مؤكدة عدم معرفتها بمشروع قانون الموازنة حتى الآن.

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