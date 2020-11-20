قسوة الشتاء تشكل خطراً على النازحين الايزيديين

2020/11/20 | 20:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين تشكل قسوة فصل الشتاء والصقيع خطراً وخوفاً على حياة النازحين في المخيمات ومنهم النازحين الايزيديين في مخيمات إقليم كردستان بمحافظة دهوك، لذا يطالبون بتوفير احتياجات هذا الفصل.حيث يدخل النازحين الايزيديين في الشتاء السابع في هذا العام ولا زال أغلبهم يسكنون مخيمات النازحين في إقليم كردستان شمال العراق.وتحدث عن …

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