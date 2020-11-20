الاتحاد الوطني وبلغاريا يبحثان تمتين العلاقات

2020/11/20 | 20:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الجمعة20/11/2020 في مبنى المكتب السياسي بمحافظة اربيل ، السفير البلغاري في العراق فالنتين نيكولوف والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس القيادي مسؤول بورد العلاقات الخارجية سركوت محمد غفور، السبل الكفيلة بتمتين العلاقات الثنائية بين شعب كوردستان وبلغاريا، وخصوصاً في مجالات التربية والاقتصاد والتعليم العالي.

وسلط الجانبان الضوء خلال اللقاء الضوء على اهم التطورات على صعيد الشرق الاوسط والعراق واقليم كوردستان، وشدد الطرفان على ضرورة معالجة المشاكل عبر الحوار والتفاهم والالتزام بالاتفاقات.

PUKmedia أربيل‌

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