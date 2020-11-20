الحشد يعلن استحصال الموافقات على عودة 393 اسرة نازحة لمناطقها بديالى

2020/11/20 | 20:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الجمعة، عن استحصال الموافقات على عودة 393 اسرة نازحة لمناطقها المحررة شمال شرق المحافظة.

وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” تم استحصال الموافقات الرسمية في اعادة 393 اسرة نازحة الى مناطقها المحررة ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) بعد اكمال تدقيق ملفاتها من قبل لجان امنية عليا في عمليات ديالى”.

واضاف الجبوري،ان” العودة ستتم الاسبوع القادمة بعد تهيئة الظروف الادارية وتامين مسارات عودة الاسر مؤكدا بان اعادة النازحين امر بالغ الاهمية من منظار انساني بالاضافة الى انه ذو اطار امني ايضا لمسك المناطق ومنع وجود اي قرى مهجورة تؤدي الى استغلالها من قبل الارهابين في الاضرار بالامن والاستقرار الداخلي”.انتهى 25 ف

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