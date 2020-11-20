تحذير عاجل في مصر يمنع النزول إلى شوارع القاهرة

2020/11/20 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محافظة القاهرة تحذيرات للمواطنين لعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقالت المحافظة إن “ذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية لأداء عملها في رفع آثار الأمطار، وتسهيل حركة معدات الشفط والعاملين المنتشرين في الشوارع”.

وأهاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمواطني القاهرة “عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها العاصمة”.

وشدد على “ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة”.

وكانت محافظة الإسكندرية، قد أصدرت صباح اليوم الجمعة بيانا تحذيريا عاجلا للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع على كافة المحافظة.

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