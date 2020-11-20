النقل تطلق حملة لتأهيل خطوط السكك في الانبار بعد اتفاق الربط مع سورية

2020/11/20 | 20:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت الشركة العامة لسكك حديد العراق، بحملة موسعة لإزالة التجاوزات، من أجل رفع كفاءة خطوط السكك في المنطقة الغربية.

وقال مدير عام السكك طالب جواد كاظم في بيان تلقته قناة (7sky) إنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل بضرورة تحسين أداء المناطق المتضررة ورفع كفاءة خطوط السكك وازالة التجاوزات عنها، باشرت اللجنة المختصة في الشركة وبحضور ممثل الدائرة القانونية في مقر الوزارة، بحملات موسعة لتقليص مساحة حجم الاضرار والتجاوزات على اراضي واملاك ومحرمات السكك من قبل الاهالي لمحيط قطاعات منطقة الرمادي ابتداءً من محطات (الكرمة – الفلوجة – الرمادي شرق والرمادي غرب وصولاً الى محطة قطار هيت)”.

وشدد الحسيني على “فرض قوة القانون وتقديم الانذارات والدعاوي القضائية في المحاكم المختصة مع فرض الغرامات على المتجاوزين بالتنسيق مع مديرية شرطة السكك في المنطقة، والمتابعة الدقيقة والمستمرة للمراسلات القضائية على المتجاوزين من قبل المنطقة للحد من هذه الانتهاكات على الاراضي الحكومية”

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