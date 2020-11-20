رواية تحت عنوان المطلقة للكاتب الفلسطيني جميل السلحوت وفضح الحفاظ على المجتمع التقليدي بفلسطين لمنعه من التحرر - حسن ابراهيمي

2020/11/20 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي أعتقد بأن أهم فكرة تمحورت حولها مضامين الرواية تحت عنوان المطلقة للكاتب الفلسطيني جميل السلحوت هي فكرة الحفاظ على المجتمع التقليدي بفلسطين من قبل الصهيونية من أجل منعه من التحرر منها .ومن هنا جاءت مجموعة من الأحداث تحمل ظواهر اجتماعية سائدة بفلسطين , بحيث شملت مواقف ترعاها الصهيونية من أجل القدرة على تغلغلها داخل بنى تقليدية في فلسطين ......





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