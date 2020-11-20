الملّا حَمَد والورقة البيضاء - فلاح علوان

2020/11/20 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_علوان الملّا حَمَد هو من أواخر الملالي الكتاتيب في بغداد على ما أظن، ومن المحتمل إن بعض الملالي قد استمروا في عملهم في بعض القرى والقصبات بعده.



كان هذا في أواخر الستينيات من القرن الماضي.



وكان الملّا حَمَد يقيم في قطاع 41 في مدينة الثورة التي لم تكن قد تكامل بناء المدارس فيها لتستوعب جموع الطلاب الكبيرة.



يقسم الملّا ساحة بيته الى قسمين، أو سقيفتين من الـ"بواري" المصنوعة من القصب، إحداهما للبنات والث ......





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