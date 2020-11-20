عقب الاتفاق ’السككي’ بين العراق وسوريا.. النقل تطلق حملة لتأهيل سكك ’الغربية’

2020/11/20 | 20:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

باشرت الشركة العامة لسكك حديد العراق، الجمعة، بحملة موسعة لإزالة التجاوزات، من أجل رفع كفاءة خطوط السكك في المنطقة الغربية.



وقال مدير عام السكك طالب جواد كاظم في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (20 تشرين الثاني 2020)،إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل بضرورة تحسين أداء المناطق المتضررة ورفع كفاءة خطوط السكك وازالة التجاوزات عنها، باشرت اللجنة المختصة في الشركة وبحضور ممثل الدائرة القانونية في مقر الوزارة، بحملات موسعة لتقليص مساحة حجم الاضرار والتجاوزات على اراضي واملاك ومحرمات السكك من قبل الاهالي لمحيط قطاعات منطقة الرمادي ابتداءً من محطات (الكرمة - الفلوجة - الرمادي شرق والرمادي غرب وصولاً الى محطة قطار هيت)".

وشدد الحسيني على "فرض قوة القانون وتقديم الانذارات والدعاوي القضائية في المحاكم المختصة مع فرض الغرامات على المتجاوزين بالتنسيق مع مديرية شرطة السكك في المنطقة، والمتابعة الدقيقة والمستمرة للمراسلات القضائية على المتجاوزين من قبل المنطقة للحد من هذه الانتهاكات على الاراضي الحكومية".

وقالت الخطوط الحديدية السورية، الخميس، إنها وقعت اتفاقية مع نظيرتها العراقية بهدف تطوير وتبادل الأبحاث والدراسات وتدريب الكوادر الفنية وتبادل الزيارات العلمية بين الجانبين.

وأضاف مدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية السورية نجيب فارس، في تصريح لوكالة "سانا"، عقب توقيع الاتفاقية مع المدير العام للشركة العامة لسكك الحديد العراقية طالب جواد كاظم، وتابعه "ناس" (19 تشرين الثاني 2020)، أن "الاتفاقية تهدف لتطوير وتبادل الأبحاث والدراسات وتدريب الكوادر الفنية وتبادل الزيارات العلمية والمؤتمرات ونقل التقنية السككية ومدى الأمان والشروط والمعايير الدولية".

ولفت إلى أن "الاتفاقية تتضمن أيضاً سبل تطوير الإنتاج وتخفيض التكاليف وزيادة الاستثمار بالنقل السككي للارتقاء به اقتصادياً وتنموياً بما يخلق بيئة مرنة لحركة النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين".

وبحسب ما نقلته "سانا"، فقد "التقى وزير النقل السوري زهير خزيم وفد وزارة النقل العراقية، وذلك عقب توقيع الاتفاقية، حيث بحث الجانبان تفعيل أواصر التعاون المشترك وسبل مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين".

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