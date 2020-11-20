2020/11/20 | 20:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، الجمعة، ان "العراق لم يتجاوز ازمة تفشي وباء كورونا بعد، وان دخولنا الموجة الثانية منه وارد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الازمة النيابية لـ{الفرات نيوز}: لم نتجاوز ازمة الوباء وامكانية دخولنا الموجة الثانية "وارد") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الازمة النيابية لـ{الفرات نيوز}: لم نتجاوز ازمة الوباء وامكانية دخولنا الموجة الثانية "وارد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).