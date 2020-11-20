تركيا تسجل حصيلة وفيات قياسية لليوم

2020/11/20 | 20:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت السلطات الصحية التركية اليوم الجمعة زيادة غير مسبوقة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا، بواقع أكثر من 140 وفاة خلال 24 ساعة.

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