رسميا… ترخيص للقاحات كورونا لدى وكالة الادوية الامريكية بعد نتائج ايجابية قبل ايام

2020/11/20 | 20:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت المتحدثة باسم مجموعة فايزر الأميركية للأدوية ليزا أونيل أن فايزر تقدمت رسميا مع شركة بيونتيك الألمانية اليوم الجمعة بطلب ترخيص طارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا لدى وكالة الأدوية الأميركية، لتكونان بذلك أولى المصنعين الذين يقدمون على الخطوة في الولايات المتحدة.

وكان هذا الإعلان منتظراً منذ عدة أيام، بعد نشر نتائج التجارب السريرية التي أجريت على 44 ألف متطوع في عدة بلدان، والتي وفقها، أظهر اللقاح فعالية بنسبة 95% في الوقاية من كوفيد-19 دون آثار جانبية خطيرة.

وأعلن المدير التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا “يشكل تقديم الطلب في الولايات المتحدة خطوة حاسمة في سعينا لتأمين لقاح ضد كوفيد-19 للعالم، ولدينا حالياً صورة مكتملة أكثر عن فعالية وسلامة لقاحنا، ما يعطينا ثقةَ بإمكاناته”.

ويجري تقييم اللقاح أيضاً منذ أسابيع في الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة.

وقالت تلك الجهات في بيان إن “الشركات مستعدة لتوزيع اللقاح في الساعات التي تلي ترخيصه”.

ولم تشر وكالة الأدوية الأميركية إلى الوقت الذي تحتاج إليه لتقييم البيانات، لكن الحكومة الأميركية تتوقع منح الضوء الأخضر للقاح خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر.

ويمكن لأوروبا أن تتبع الولايات المتحدة مباشرة بمنح الترخيص للقاح، أي اعتباراً من الأسبوعين الأخيرين لديسمبر، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

ينتظر أيضاً أن تقدم شركة مودرنا الأميركية التي أنتجت لقاحاً فعالاً أيضاً على طلب ترخيص.

وتعتزم حكومة دونالد ترامب تلقيح 20 مليون شخص في كانون الأول/ديسمبر، ثم بين 25 و30 مليون في الشهر.

وتعد سرعة التوصل إلى هذين اللقاحين غير مسبوقة في التاريخ.

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